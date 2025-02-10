Эксперты назвали самый дорогой город для внутренних перелетов в России

Лидером рейтинга от специалистов АТОР оказался Новосибирск.

В марте 2025 года цены на авиабилеты из Новосибирска в основные аэропорты страны окажутся выше, чем на аналогичные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Сочи и Минеральных Вод. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Новосибирск стал лидером среди самых дорогих городов для внутренних авиаперелетов.

Уточняется, что за сумму менее 10 тысяч рублей из Новосибирска можно улететь только в Москву и Санкт-Петербург, но при этом нужно будет обойтись без багажа. При этом Москва была названа самым выгодным городом с точки зрения стоимости авиабилетов. По словам представителей АТОР, билет в любой из семи ключевых городов из столицы будет стоить меньше 10 тысяч рублей, даже с учетом багажа.

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Ранее в АТОР рассказали о выгодных зарубежных направлениях для отдыха в начале весны.