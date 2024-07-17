Эксперты назвали самый выгодный формат отдыха в Анапе

Отдых в отелях по системе «все включено» экономнее питания в городе.

Семьи с детьми могут сэкономить на отдыхе в Анапе, если выберут отели, работающие по системе «Все включено» — об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным Ассоциации, семья из трех человек потратит на десятидневный отдых в Анапе в начале августа около 119–147 тысяч рублей, если выберет трехзвездочный отель только с завтраками и будет питаться в заведениях города.

Размещение в четырехзвездочном отеле с завтраками будет стоить дороже — от 164 до 186 тысяч рублей. При этом, если такая семья будет жить в сетевом четырехзвездочном отеле «Все включено», отпуск обойдется ей от 120 тысяч рублей. Аналогичная ситуация и с размещением семей из четырех человек (с двумя детьми): отдых в Анапе в отелях «Все включено» для них тоже получается выгоднее питания в городе.

Реклама

Анапа по популярности среди туристов обогнала Сочи читать

Ранее стало известно, что в Анапе местным жителям и туристам временно запретили плавать в море на надувных плавательных средствах и катамаранах.