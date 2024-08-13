авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Эксперты назвали способ получения шенгенской мультивизы

Фото: Unsplash

Оформить ее в итальянском консульстве можно на срок в 1-2 года.

В итальянском консульстве можно оформить шенгенскую мультивизу на срок в 1-2 года — об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там отметили, что такой вариант подходит тем, кто готов ждать рассмотрения заявки около двух месяцев. За первые семь месяцев текущего года количество заявок на визу в Италию увеличилось более чем на треть. Сейчас можно забронировать слот для подачи документов на конец августа.

В АТОР также сообщили, что шенгенскую мультивизу можно получить и в испанском консульстве. Однако там сложнее найти свободный слот для подачи заявления, а сама виза обычно выдается на более короткий срок. Преимущество оформления визы через Испанию заключается в том, что процесс занимает всего 2-3 недели с момента подачи заявления.

Ранее эксперты АТОР сообщили, что Венгрия и Греция оказались странами с самой простой процедурой выдачи шенгенских виз россиянам.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024