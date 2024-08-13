Эксперты назвали способ получения шенгенской мультивизы

Оформить ее в итальянском консульстве можно на срок в 1-2 года.

В итальянском консульстве можно оформить шенгенскую мультивизу на срок в 1-2 года — об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там отметили, что такой вариант подходит тем, кто готов ждать рассмотрения заявки около двух месяцев. За первые семь месяцев текущего года количество заявок на визу в Италию увеличилось более чем на треть. Сейчас можно забронировать слот для подачи документов на конец августа.

В АТОР также сообщили, что шенгенскую мультивизу можно получить и в испанском консульстве. Однако там сложнее найти свободный слот для подачи заявления, а сама виза обычно выдается на более короткий срок. Преимущество оформления визы через Испанию заключается в том, что процесс занимает всего 2-3 недели с момента подачи заявления.

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Ранее эксперты АТОР сообщили, что Венгрия и Греция оказались странами с самой простой процедурой выдачи шенгенских виз россиянам.