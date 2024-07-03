Эксперты назвали ТОП-10 лучших мест для летней рыбалки в России

В рейтинг вошли Байкал, Владивосток, Камчатка и Астраханская область.
Специалисты сервиса путешествий Tutu.ru составили рейтинг лучших мест для летней рыбалки в России. В него вошли такие локации, как озеро Байкал, Астраханская область, Самарская область, Тверская область, Карелия, Приозерский район Ленинградской области, Владивосток, Камчатка, Московская область и Ростовская область.
- Озеро Байкал известно своими красотами и разнообразием рыбы. Хотя многие считают, что рыбалка там запрещена, это не так. Есть лишь некоторые ограничения на вылов омуля, но его все равно можно ловить в определенных местах. В Байкале обитают также налим, лещ, окунь, сазан, хариус и другие виды рыб.
- Астраханская область славится своим изобилием рыбы. Здесь ее можно ловить не только в Волге, но и в Ахтубе, левом рукаве Волги, а также в небольших речных протоках, называемых ериками. В дельте Волги расположено множество рыболовных баз, где рыбаки могут поймать сома, судака, окуня, щуку и карпа.
- Самарская область предлагает рыбакам не только Волгу, но и Кутулукское водохранилище и Самару, левый приток Волги. Из этих мест рыбаки обычно привозят сазана, сома, щуку и леща.
- В Тверской области популярным местом для рыбалки является озеро Бросно, самое глубокое в регионе. Однако стоит учесть, что на озере нет оборудованных мест для ночлега, поэтому придется ночевать в палатках. Также из-за выбросов сероводорода плавание на лодке может быть опасным.
- К Онежскому озеру в Карелии приезжают за окунем и хариусом. Рыбачить там можно только удочками, а количество крючков должно быть ограничено четырьмя на одного рыбака.
- На Невском озере, расположенном в Приозерском районе Ленинградской области, можно поймать леща, красноперку, линя и плотву.
- Во Владивостоке рыбаки ловят кефаль, дальневосточную навагу и красноперку, а в августе — кальмара.
- Камчатка известна своей морской рыбалкой. Здесь можно поймать минтай, навагу, треску и множество других видов рыб. Однако новичкам рекомендуется приобрести рыболовный тур.
- Для жителей Москвы отличным местом для рыбалки станет Истринское водохранилище, где можно бесплатно порыбачить на щуку, леща, окуня и другую рыбу.
- В Ростовской области рыбаки могут попытать удачу на леща, толстолобика, окуня, сельдь и щуку. Рыба есть не только в Доне, но и его левом притоке — Маныче. А Цимлянское водохранилище в Ростовской и Волгоградской областях известно карпами, сазанами, щуками и окунями.