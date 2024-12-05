Эксперты назвали ТОП-20 лучших городов мира для отдыха

Первое место рейтинга в 2024 году досталось Парижу.
Специалисты сервиса по исследованию рынков Euromonitor International представили ТОП-20 лучших городов мира для отдыха в 2024 году. Рейтинг составили на основе данных об экономической и деловой эффективности, туристических возможностях, инфраструктуре, туристической политике и привлекательности, охране здоровья и безопасности, а также устойчивом развитии. Вот какие города вошли в него:
- Париж;
- Мадрид;
- Токио;
- Рим;
- Милан;
- Нью-Йорк;
- Амстердам;
- Сидней;
- Сингапур;
- Барселона;
- Тайбэй;
- Сеул;
- Лондон;
- Дубай;
- Берлин;
- Осака;
- Бангкок;
- Лос-Анджелес;
- Стамбул;
- Мельбурн.
Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые популярные у россиян зарубежные города. Рейтинг возглавили Стамбул, Дубай и Минск.