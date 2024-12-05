Эксперты назвали ТОП-20 лучших городов мира для отдыха

Первое место рейтинга в 2024 году досталось Парижу.

Специалисты сервиса по исследованию рынков Euromonitor International представили ТОП-20 лучших городов мира для отдыха в 2024 году. Рейтинг составили на основе данных об экономической и деловой эффективности, туристических возможностях, инфраструктуре, туристической политике и привлекательности, охране здоровья и безопасности, а также устойчивом развитии. Вот какие города вошли в него:

Париж; Мадрид; Токио; Рим; Милан; Нью-Йорк; Амстердам; Сидней; Сингапур; Барселона; Тайбэй; Сеул; Лондон; Дубай; Берлин; Осака; Бангкок; Лос-Анджелес; Стамбул; Мельбурн.

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Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые популярные у россиян зарубежные города. Рейтинг возглавили Стамбул, Дубай и Минск.