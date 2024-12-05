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Эксперты назвали ТОП-20 лучших городов мира для отдыха

Фото: Unsplash

Первое место рейтинга в 2024 году досталось Парижу.

Специалисты сервиса по исследованию рынков Euromonitor International представили ТОП-20 лучших городов мира для отдыха в 2024 году. Рейтинг составили на основе данных об экономической и деловой эффективности, туристических возможностях, инфраструктуре, туристической политике и привлекательности, охране здоровья и безопасности, а также устойчивом развитии. Вот какие города вошли в него:

  1. Париж;
  2. Мадрид;
  3. Токио;
  4. Рим;
  5. Милан;
  6. Нью-Йорк;
  7. Амстердам;
  8. Сидней;
  9. Сингапур;
  10. Барселона;
  11. Тайбэй;
  12. Сеул;
  13. Лондон;
  14. Дубай;
  15. Берлин;
  16. Осака;
  17. Бангкок;
  18. Лос-Анджелес;
  19. Стамбул;
  20. Мельбурн.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые популярные у россиян зарубежные города. Рейтинг возглавили Стамбул, Дубай и Минск.

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