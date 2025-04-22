Эксперты назвали зарубежные направления для путешествий без загранпаспорта

Составленный АТОР список возглавили Белоруссия и Казахстан.

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Эксперты Ассоциации туристов России (АТОР) перечислили зарубежные страны, куда россияне могут отправиться без заграничного паспорта.

По данным АТОР, среди таких направлений — Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения, Абхазия и Южная Осетия. При этом эксперты отметили, что в период майских праздников температура воздуха в Минске достигнет отметки около плюс 20 градусов.

Ранее аналитическая служба АТОР сообщила, что в майские выходные в России, согласно предварительным прогнозам, более трех миллионов туристов отправятся на отдых, что на 10% превышает показатели прошлого года.