авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Фототурнир: выбирайте фаворита
Фототурнир: выбирайте фаворита

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Фототурнир: выбирайте фаворита
Фототурнир: выбирайте фаворита

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Эксперты не ждут уменьшения турпотока в Дагестан

Фото: Юрий Александров, фотохостинг rtraveler.ru

Сулакский каньон

Эксперты уверены, что даже после атак террористов в Махачкале и Дербенте, туристический поток в Дагестан останется стабильным, а, может, даже вырастет.

Согласно информации пресс-службы Российского союза туриндустрии, отмены туров не превышают 5-10%.

Руслан Ахмедов, директор Туристического центра Республики Дагестан подчеркнул (его цитирует «РБК»), что «на днях были случаи отмены туров, но в настоящее время таких ситуаций практически нет». По его мнению, продажи постепенно восстанавливаются, что «свидетельствует о стабильности интереса туристов к Дагестану».

Спрос на этот регион остается высоким, и популярность Дагестана среди туристов продолжает расти, считают специалисты.

Мнение генерального директора Алексана Мкртчяна из сети туристических агентств «Розовый слон»: турпоток в республику не пострадает от произошедшего события.

«Сейчас мы видим единичные отмены туров, но Дагестан до такой степени интересен туристам, что каждый год подрастает в объемах минимум на 30%. Никакой другой регион не показывал таких результатов», – цитирует «РБК» Алексана Мкртчяна.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024