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Эксперты пояснили, как платить в Турции рублями

Пресс-служба Ассоциации туроператоров России сообщила, как можно расплатиться российскими деньгами в Турции.

В местах розничной торговли и услуг (таких как магазины, аптеки и салоны красоты), которые находятся недалеко от отелей в Кемере на побережье Антальи в Турции, российские туристы могут оплачивать покупки и услуги рублями.

Платежи производятся онлайн с использованием номера телефона по курсу 100 рублей за €1 или $1. Эту информацию предоставила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Впрочем, услуга есть далеко не везде, рекомендуется заранее уточнить возможность такой оплаты.

В настоящее время переводы по ставке 100 рублей за каждый евро или доллар осуществляют несколько банков, включая «Сбер», «Т-Банк» (бывший «Тинькофф») и другие.

Отмечается, что для оплаты не требуется банковская карта. Продавец предлагает клиенту использовать его Wi-Fi, сообщает необходимую сумму в рублях и номер телефона для перевода. Как только транзакция завершена, продавец делает снимок экрана телефона покупателя с чеком для подтверждения операции.

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