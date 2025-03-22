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Эксперты предрекли снижение числа авиаперевозок в России

Эксперты предрекли снижение числа авиаперевозок в России

Причиной этого может стать нехватка самолетов.

В 2025 году российские авиакомпании, как ожидается, столкнутся с уменьшением объема перевозок на 6,3% из-за нехватки самолетов, согласно прогнозам центра «Аэропрогресс». По прогнозам, к концу года число пассажиров на внутренних рейсах снизится до 79,5 миллиона человек, что на 6,1% меньше, чем в 2024 году.

На международных направлениях пассажиропоток сократится на 6,7%, составив 25,2 миллиона человек. Главной причиной уменьшения количества пассажиров является дефицит авиатехники. Однако ситуация может улучшиться с началом серийного производства отечественных самолетов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» решила избавиться от бизнес-класса в нескольких самолетах из-за нехватки бортов — прежде всего это коснется рейсов на популярных курортных направлениях.

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