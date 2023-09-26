Эксперты прогнозируют восстановление международного туризма на 95% до конца года

Но в следующем году у отрасли могут быть проблемы.

Международный туризм в январе-июле восстановился на 84% от уровня допандемийного 2019 года, почти полное восстановление отрасли возможно к концу 2023 года, следует из данных Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

С января по июль в мире было совершено 700 миллионов туристических поездок, это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу июля количество турпоездок достигло 84% от показателей допандемийного 2019 года. Июль был самым загруженным месяцем: в это время было совершено 145 миллионов турпоездок, что составляет около 20% от общего числа за семь месяцев.

«Но по мере восстановления турсектора ему также необходима адаптация. Экстремальные погодные явления, овертуризм подчеркивают необходимость создания более инклюзивного, устойчивого сектора, чтобы не только обеспечить восстановление туризма, но и переосмыслить его», – Зураб Пололикашвили, генсек UNWTO.

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Среди регионов мира лучшие результаты восстановления за семь месяцев показали Ближний Восток, Европа и Африка. По данным UNWTO, страны Ближнего Востока приняли на 20% больше туристов, чем в допандемийном 2019 году. Страны Европы восстановили турпоток на 91%, этому поспособствовал устойчивый спрос на путешествия у жителей региона, а также у граждан США. В Африке число туристов достигло 92%, в Америке – 87% от уровня 2019 года.

При этом сложная экономическая ситуация продолжает тормозить восстановление международного туризма в 2023 году. Сохраняющаяся инфляция и рост цен на нефть привели к увеличению расходов на транспорт и проживание. Это может повлиять на траты туристов в оставшуюся часть года, поскольку они все чаще ищут оптимальное соотношение цены и качества, путешествуют ближе к дому и совершают более короткие поездки, пояснили в UNWTO.