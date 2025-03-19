Эксперты раскрыли главные расходы российских туристов

Многие путешественники склонны превышать запланированный бюджет на отдых.

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Многие российские туристы склонны превышать запланированный бюджет на отдых: несмотря на предварительное составление сметы, большинство из них все же тратят больше, чем изначально предполагалось. К таким выводам пришли эксперты компании OneTwoTrip, проведя исследование среди своих клиентов. Целью опроса было выяснить, насколько эффективно путешественники планируют свои финансы перед поездкой и как распределяют средства.

Результаты показали, что примерно 74,4% россиян предварительно рассчитывают бюджет поездки, но только небольшая часть — около 21,8% — строго придерживается этих рамок. Примечательно, что далеко не все участники опроса стремятся ограничить свои траты: около трети опрошенных признались, что продолжают расходовать деньги в привычном режиме.

Основными статьями расходов для большинства путешественников (71,8%) стали транспорт и жилье. Помимо этого, российские туристы активно посещают кафе и рестораны (89,8%), покупают сувениры и подарки (87,1%), пользуются услугами экскурсий и развлечений (83,0%), а также совершают различные покупки (64,4%).

Почти треть опрошенных (32,5%) заложила в бюджет от 50 000 до 100 000 рублей на одного человека. Около 28,6% респондентов ограничили себя суммой до 50 000 рублей. Примерно четверть (24,7%) планирует потратить до 300 000 рублей. Для 14,2% участников опроса сумма, превышающая этот порог, является комфортной.

Ранее исследование OneTwoTrip и ювелирного бренда Sokolov показало, что 42% мужчин положительно оценивают идею медового месяца в формате путешествия, хотя предпочли бы просто отдыхать на пляже.