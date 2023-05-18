Эксперты рассказали, что цены на летний отдых в Крыму сильно упали

Местные отели уже сделали скидки в 30% на размещение гостей.

Крымские отели сделали скидки в 30% на размещение гостей по сравнению с прошлым годом — об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, чаще всего речь идет о востребованных объектах.

При этом в РСТ отметили, что гостиницы на полуострове главным образом держатся за счет местных жителей, путешествующих в выходные и праздники. В основном такие гости выбирают объекты Большой Ялты — поэтому в других частях региона отели не торопятся открываться, чтобы не нести убытков.

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Согласно оценкам экспертов, загрузка гостиниц и санаториев в нынешнем году в Крыму даже хуже, чем в прошлом. В среднем на сезон забронировано от 5% до 30% номеров.

Ранее сообщалось, что большинство россиян этим летом не будут выезжать за границу —65% туристов собираются отдохнуть в регионах страны.