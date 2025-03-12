Эксперты рассказали о заманчивых ценах на майский отдых на Шри-Ланке

В некоторых случаях скидки на туры для россиян могут достигать 50%.

Шри-ланкийские отели подготовили заманчивые предложения для российских туристов на майские праздники 2025 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В частности, компания «Русский Экспресс» отмечает, что летние каникулы на известных пляжных курортах страны окажутся экономичнее зимних, благодаря снижению цен на размещение до 30% в низкий сезон.

Туроператор Fun & Sun добавляет, что в некоторых случаях скидки могут достигать 50%. Уже сейчас туроператор Let’s Fly предлагает россиянам возможность заказать туры на майские праздники на Шри-Ланку: недельный отпуск на двоих с отправлением из Москвы и проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками стартует от 138 тысяч рублей.

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Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, что в мае 2025 года многие россияне планируют отдых на пляжах Турции, Египта и ОАЭ.