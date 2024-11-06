Эксперты считают, что туристы не заметят новый налог в России

Такое мнение высказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Новый туристический налог в России не отразится на отдыхающих, поскольку он вводится в отношении гостиничных предприятий. Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Турист вряд ли его «увидит», потому что этот налог во всех смыслах «неокрашенный», — отметила эксперт.

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Майя Ломидзе пояснила, что туристы не заметят новый налог в том случае, если отели включат расходы на него «в ожидаемое инфляционное повышение цены».

Закон, который разрешил регионам с 2025 года вводить туристический налог, который по факту заменит курортный сбор, в минувшем июле подписал президент России Владимир Путин. Согласно закону, ставка турналога будет постепенно расти, прибавляя по одному проценту в год вплоть до 2029 года. Однако позже она не должна превышать 5%.

Ранее сообщалось, что в Казани и Сочи с 1 января 2025 года начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. В Казани стоимость налога планируют включать в стоимость номеров, при этом от его уплаты будут освобождены несколько категорий граждан.