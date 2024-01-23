Эксперты утверждают, что в 2024 году международный туризм вернется на допандемийный уровень

Драйверами этого процесса станет восстановление азиатских рынков, в первую очередь, Китая.

В 2023 году количество международных путешествий по всему миру достигло 1,3 миллиарда, подсчитали во Всемирной туристской организации (UNWTO). Согласно данным «Всемирного барометра туризма» (UNWTO World Tourism Barometer), по итогам 2023 года мировой туризм восстановился на 88% до допандемийного показателя, сообщает АТОР. До этого эксперты прогнозировали восстановление международного туризма на 95% до конца года.

«Ожидается, что высвобождение остающегося неудовлетворенного спроса, расширение воздушного сообщения и более активное восстановление азиатских рынков и направлений будут способствовать полному восстановлению к концу 2024 года», – сообщают в UNWTO.

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В лидерах восстановления международного туризма оказались Ближний Восток, Европа и Африка. В 2023 году Ближний Восток стал единственным регионом в мире, в котором количество международных прибытий превысило допандемийный уровень (+22% к 2019 году).

Азиатско-Тихоокеанский макрорегион завершил 2023 год с отставанием на 35% от 2019 года. При этом азиатские регионы показывают разную динамику восстановления: если в Южной Азии количество международных прибытий составило 87% от доковидного уровня, то в Северо-Восточной Азии этот показатель не превысил 55%.

По оценкам UNWTO, доходы от мирового туризма в 2023 году составили 1,4 триллиона долларов. Это на 7% меньше, чем в 2019 году. Общие экспортные доходы от туризма в 2023 году (включая пассажирские перевозки) оцениваются в 1,6 триллиона долларов, что составляет почти 95% от показателя 2019 года.

Среди факторов, которые продолжают создавать серьезные проблемы для устойчивого восстановления международного туризма, в UNWTO назвали инфляцию, высокие процентные ставки, нестабильные цены на нефть, которые приведут к увеличению расходов туристов на транспорт и проживание в 2024 году.