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Эксперты заявляют: туризм в России растет невиданными темпами

Фото: Unsplash

туристы в Московском Кремле

Люди стали покупать билеты на 75% чаще, чем в прошлом году.

Туристическая отрасль в России развивается рекордными темпами. Об этом Russian Traveler рассказали представители маркетинговой платформы Calltouch и банка Точка.

«Обороты компаний в сфере туризма и продажи авиа и ж/д билетов в первом квартале 2023 года были на 75% больше, чем за аналогичный период год назад. Прошедший год, несмотря на мировую турбулентность, стал для отечественного туризма временем новых открытий. Это во многом связано с рекордными темпами увеличения спроса на внутренние направления: Краснодарский край, Байкал, Татарстан и так далее», — рассказала data-журналист банка Точка Юлия Криган.

В то же время, несмотря на рост оборотов в турбизнесе, поток обращений клиентов к туроператорам и агентствам пока не восстановился — падение составляет около 45%. Эксперты связывают это с переориентацией рынка на новые каналы продаж после блокировки привычных.

«Кроме того, изменилось потребительское поведение: часть клиентов теперь самостоятельно планирует  путешествия. И все же мы наблюдаем постепенное восстановление отрасли благодаря бурному развитию внутреннего туризма, высокий спрос на него мы прогнозируем и в 2023 году», — сказал коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян.

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