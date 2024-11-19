«Энергия Ладоги»: захватывающий маршрут на север

Путешествие на автомобиле — один из лучших способов увидеть множество интересных мест и не зависеть при этом от общественного транспорта. Рассказываем про красивейший автомобильный маршрут «Энергия Ладоги», которым можно проехать из Москвы до Рускеалы. Итак, что же посмотреть по пути?

1 Древняя русская крепость Орешек

Где: Шлиссельбург, остров Ореховый, 1

Координаты: 59° 57' 13.2336, 31° 2' 17.6604

Старинное сооружение с пятью мощными оборонительными башнями расположилось на острове в истоке реки Невы — неподалеку от города Шлиссельбурга. Укрепления появились здесь еще в 1323 году, их возвели жители Новгорода, но в период с 1612 по 1702 год крепость переходила в руки Швеции. Сегодня Орешек – один из важнейших памятников истории, в наши дни здесь находится филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга, внутри можно посмотреть выставки, которые рассказывают об истории этого уникального крепостного сооружения.

2 Осиновецкий маяк

Где: деревня Кокорево, Ленинградская область

Координаты: 60 0707, 31 0450

Маяк высотой в семьдесят метров появился на берегу Ладожского озера еще в начале XX века. Он и сегодня делает свою работу — красно-бело-зеленый свет виден на расстоянии в 40 километров. Во время Второй мировой войны маяк был крайне важным ориентиром для тех, кто передвигался по Дороге жизни — единственному маршруту, по которому снабжали провизией, медикаментами, топливом и оружием блокадный Ленинград. В период навигации грузы перевозили по воде, а зимой — по льду Ладожского озера. Собственно, неподалеку от маяка располагается Центральный военно-морской музей «Дорога жизни», который посвящен этому периоду. Сейчас же у самого подножья маяка — большой пляж, куда летом приезжают отдыхающие.

3 Мыс Далекий

Где: поселок Сосново, Ленинградская область

Координаты: 60 573457, 30 677481



Очень красивые места, где водную гладь рассекает мол, собранный из гранитных валунов. Волнолом тянется больше чем на полкилометра, его построили в 1930-х годах, чтобы защитить местных рыбаков от штормов на Ладожском озере. Другие названия мола — Банный, Финская дамба. Согласно сохранившимся документам, финское правительство (которому в те годы принадлежали эти территории) потратило на возведение волнолома рекордные 5,5 миллиона марок, весьма приличную по тем временам сумму.

4 Загородный комплекс «Владимировский»

Где: улица Ладожская, д. 30, пос. Владимировка, Приозерский район, Ленинградская область

Координаты: 60.833419, 30.468237

Это одно из самых стоящих мест для отдыха на берегу Ладожского озера. Загородный комплекс «Владимировский» расположен всего в 150 километрах от Санкт-Петербурга. Живописная бухта и вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха: спа, бассейн, фитнес-центр, банный комплекс (с тремя видами парных), ресторан с блюдами северной кухни, а еще большая игровая зона для детей с лабиринтами и скалодром. Рядом с «Владимировским» находится и большая заправка «Роснефти», где можно не только заправиться, но и поесть вкусной еды, в местном кафе — не только сэндвичи и хот-доги, но и другие блюда — супы, салаты, каши, полноценные завтраки, обеды и ужины от шеф-повара. Есть зарядка для электромобилей, подкачка колес и пылесос. Для детей — уголок с игрушками.

Рядом с отелем расположен и речной вокзал, откуда в период навигации можно добраться до соседнего острова Коневец на катамаране или теплоходе.

Во Владимирской бухте — заправочная станция «Роснефти».

5 Остров Коневец

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Где: Громовское сельское поселению Приозерского района, попасть можно с причала Владимирской бухты (7 километров по воде), из Приозерска (30 километров) и Санкт-Петербурга (170 километров).

Координаты: 60 5130, 30 3630

Большой остров в Ладожском озере — длиной пять и шириной около двух километров. Когда-то он был уединенным местом, где жили монахи и отшельники. От Владимирской бухты до острова почти семь километров, примерно час пути по воде. Холмов на острове почти нет, самая высокая точка — 29-метровая гора Змеиная.



Места живописные — к небу тянутся вековые сосны, среди местных лесов вдали от большой земли сформировался разнообразный животный мир, здесь можно встретить зайцев, белок, кабанов, лисиц и ондатр. В небе парят чайки и перелетные птицы, которые делают паузу на Коневце во время миграций.

6 Коневский Рождество-Богородичный монастырь

Где: Громовское сельское поселению Приозерского района, остров Коневец

Координаты: 60 848172, 30 583092

Монастырь, согласно преданию, основал в 1393 году чудотворец Арсений Коневский, который поставил себе цель обратить карелов-язычников в христианство.



В те годы добраться до острова по Ладожскому озеру, среди волн и штормов, было задачей крайне экстремальной (таким же испытанием, собственно, для монахов была и жизнь вдали от большой суши). Первые монастырские постройки были уничтожены – озеро разлилось в 1421 году, затопив все вокруг. После этого Арсений Коневский вместе с учениками возвел строения в другом месте, там где сейчас и стоит монастырь. Современные здания воссозданы по архивам с исторической точностью (финансировала проект, кстати, компания «Роснефть»).

7 АЗК «Роснефть»

Где: Р-21 Кола, 17-й километр, Всеволожский район, Ленинградская область

Координаты: АЗК — 454 59.889232, 30.589016 и АЗК 455 — 59.888046, 30.587771

Два современных автозаправочных комплекса, которые открыла недавно «Роснефть», расположены по обе стороны трассы Р-21 «Кола», ведущей из Санкт-Петербурга в Карелию – это точка притяжения для всех, кто путешествует на север. На огромной парковке свободно размещаются не только легковые машины, но и большие туристические автобусы и кемперы. Кафе «Зерно» поднимает уровень придорожного сервиса до модного городского, предлагая фирменную выпечку, сладости и стрит-фуд под огромный выбор горячих напитков. Роботизированная кофе-машина приготовит кофе на любом молоке и добавит сироп по выбору гостя. В супермаркете можно купить и товары в дорогу.

8 Ладожские шхеры

Где: в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах Республики Карелия, удобнее всего взять катер в городе Сортавалла

Координаты в Сортавалле: 61 42, 30 41

Невероятно красивые места: 650 скалистых островов и один из главных символов русского севера — Ладожские шхеры. У нас в стране больше нет мест с подобным рельефом (ну а схожие шхерные районы есть, например, в Исландии или Гренландии). Визитная карточка местных скальных рельефов — Бараньи лбы, каменные выступы, которые много веков назад образовал ледник. Именно среди шхер обитает эндемик — ладожская кольчатая нерпа, которая не водится больше нигде на планете. Встретить этих животных, кстати, вполне реально во время рядовой прогулки на катере, нерпы часто вылезают на скалы погреться.

9 Горный парк «Рускеала»

Где: Поселок Рускеала, 1, Республика Карелия

Координаты: 61 56 45, 30 3449

Живописный туристический комплекс, который находится в Сортавальском районе Республики Карелия – вблизи посёлка Рускеала и в трех десятках километров от города Сортавала. Одна из самых важных достопримечательностей ради которой сюда приезжают туристы — Мраморный каньон с водой изумрудного цвета, окруженный скалами. Мрамором, который добыли здесь, облицован, к примеру, Исаакиевский собор, выложен пол Казанского собора в Санкт-Петербурге. По каньону можно поплавать на лодке, ну или опуститься на глубину с аквалангом.

10 Лодейнопольский мост

Где: 236-й километр трассы Р-21 «Кола»

Координаты: 060 44684, 33 36047

На обратном пути из Рускеалы стоит оставить машину и пешком пройтись по одному из самых живописных мостов в России — он тянется на 200 метров через реку Свирь. Мост сразу — пешеходный, автомобильный, железнодорожный, ну а, кроме того, он еще и подъемный, то есть способен пропускать проходящие по реке суда. Вплоть до начала 1970-х годов в этих местах действовала паромная переправа и лишь с постройкой моста ее убрали. Туристы специально приезжают в эти места, чтобы полюбоваться водными видами в обрамлении леса.