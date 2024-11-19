«Энергия Ладоги»: захватывающий маршрут на север

Путешествие на автомобиле — один из лучших способов увидеть множество интересных мест и не зависеть при этом от общественного транспорта. Рассказываем про красивейший автомобильный маршрут «Энергия Ладоги», которым можно проехать из Москвы до Рускеалы. Итак, что же посмотреть по пути?
Древняя русская крепость Орешек
Где: Шлиссельбург, остров Ореховый, 1
Координаты: 59° 57' 13.2336, 31° 2' 17.6604
Старинное сооружение с пятью мощными оборонительными башнями расположилось на острове в истоке реки Невы — неподалеку от города Шлиссельбурга. Укрепления появились здесь еще в 1323 году, их возвели жители Новгорода, но в период с 1612 по 1702 год крепость переходила в руки Швеции. Сегодня Орешек – один из важнейших памятников истории, в наши дни здесь находится филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга, внутри можно посмотреть выставки, которые рассказывают об истории этого уникального крепостного сооружения.
Осиновецкий маяк
Где: деревня Кокорево, Ленинградская область
Координаты: 60 0707, 31 0450
Маяк высотой в семьдесят метров появился на берегу Ладожского озера еще в начале XX века. Он и сегодня делает свою работу — красно-бело-зеленый свет виден на расстоянии в 40 километров. Во время Второй мировой войны маяк был крайне важным ориентиром для тех, кто передвигался по Дороге жизни — единственному маршруту, по которому снабжали провизией, медикаментами, топливом и оружием блокадный Ленинград. В период навигации грузы перевозили по воде, а зимой — по льду Ладожского озера. Собственно, неподалеку от маяка располагается Центральный военно-морской музей «Дорога жизни», который посвящен этому периоду. Сейчас же у самого подножья маяка — большой пляж, куда летом приезжают отдыхающие.
Мыс Далекий
Где: поселок Сосново, Ленинградская область
Координаты: 60 573457, 30 677481
Очень красивые места, где водную гладь рассекает мол, собранный из гранитных валунов. Волнолом тянется больше чем на полкилометра, его построили в 1930-х годах, чтобы защитить местных рыбаков от штормов на Ладожском озере. Другие названия мола — Банный, Финская дамба. Согласно сохранившимся документам, финское правительство (которому в те годы принадлежали эти территории) потратило на возведение волнолома рекордные 5,5 миллиона марок, весьма приличную по тем временам сумму.
Загородный комплекс «Владимировский»
Где: улица Ладожская, д. 30, пос. Владимировка, Приозерский район, Ленинградская область
Координаты: 60.833419, 30.468237
Это одно из самых стоящих мест для отдыха на берегу Ладожского озера. Загородный комплекс «Владимировский» расположен всего в 150 километрах от Санкт-Петербурга. Живописная бухта и вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха: спа, бассейн, фитнес-центр, банный комплекс (с тремя видами парных), ресторан с блюдами северной кухни, а еще большая игровая зона для детей с лабиринтами и скалодром. Рядом с «Владимировским» находится и большая заправка «Роснефти», где можно не только заправиться, но и поесть вкусной еды, в местном кафе — не только сэндвичи и хот-доги, но и другие блюда — супы, салаты, каши, полноценные завтраки, обеды и ужины от шеф-повара. Есть зарядка для электромобилей, подкачка колес и пылесос. Для детей — уголок с игрушками.
Рядом с отелем расположен и речной вокзал, откуда в период навигации можно добраться до соседнего острова Коневец на катамаране или теплоходе.
Во Владимирской бухте — заправочная станция «Роснефти».
Остров Коневец
Где: Громовское сельское поселению Приозерского района, попасть можно с причала Владимирской бухты (7 километров по воде), из Приозерска (30 километров) и Санкт-Петербурга (170 километров).
Координаты: 60 5130, 30 3630
Большой остров в Ладожском озере — длиной пять и шириной около двух километров. Когда-то он был уединенным местом, где жили монахи и отшельники. От Владимирской бухты до острова почти семь километров, примерно час пути по воде. Холмов на острове почти нет, самая высокая точка — 29-метровая гора Змеиная.
Места живописные — к небу тянутся вековые сосны, среди местных лесов вдали от большой земли сформировался разнообразный животный мир, здесь можно встретить зайцев, белок, кабанов, лисиц и ондатр. В небе парят чайки и перелетные птицы, которые делают паузу на Коневце во время миграций.
Коневский Рождество-Богородичный монастырь
Где: Громовское сельское поселению Приозерского района, остров Коневец
Координаты: 60 848172, 30 583092
Монастырь, согласно преданию, основал в 1393 году чудотворец Арсений Коневский, который поставил себе цель обратить карелов-язычников в христианство.
В те годы добраться до острова по Ладожскому озеру, среди волн и штормов, было задачей крайне экстремальной (таким же испытанием, собственно, для монахов была и жизнь вдали от большой суши). Первые монастырские постройки были уничтожены – озеро разлилось в 1421 году, затопив все вокруг. После этого Арсений Коневский вместе с учениками возвел строения в другом месте, там где сейчас и стоит монастырь. Современные здания воссозданы по архивам с исторической точностью (финансировала проект, кстати, компания «Роснефть»).
АЗК «Роснефть»
Где: Р-21 Кола, 17-й километр, Всеволожский район, Ленинградская область
Координаты: АЗК — 454 59.889232, 30.589016 и АЗК 455 — 59.888046, 30.587771
Два современных автозаправочных комплекса, которые открыла недавно «Роснефть», расположены по обе стороны трассы Р-21 «Кола», ведущей из Санкт-Петербурга в Карелию – это точка притяжения для всех, кто путешествует на север. На огромной парковке свободно размещаются не только легковые машины, но и большие туристические автобусы и кемперы. Кафе «Зерно» поднимает уровень придорожного сервиса до модного городского, предлагая фирменную выпечку, сладости и стрит-фуд под огромный выбор горячих напитков. Роботизированная кофе-машина приготовит кофе на любом молоке и добавит сироп по выбору гостя. В супермаркете можно купить и товары в дорогу.
Ладожские шхеры
Где: в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах Республики Карелия, удобнее всего взять катер в городе Сортавалла
Координаты в Сортавалле: 61 42, 30 41
Невероятно красивые места: 650 скалистых островов и один из главных символов русского севера — Ладожские шхеры. У нас в стране больше нет мест с подобным рельефом (ну а схожие шхерные районы есть, например, в Исландии или Гренландии). Визитная карточка местных скальных рельефов — Бараньи лбы, каменные выступы, которые много веков назад образовал ледник. Именно среди шхер обитает эндемик — ладожская кольчатая нерпа, которая не водится больше нигде на планете. Встретить этих животных, кстати, вполне реально во время рядовой прогулки на катере, нерпы часто вылезают на скалы погреться.
Горный парк «Рускеала»
Где: Поселок Рускеала, 1, Республика Карелия
Координаты: 61 56 45, 30 3449
Живописный туристический комплекс, который находится в Сортавальском районе Республики Карелия – вблизи посёлка Рускеала и в трех десятках километров от города Сортавала. Одна из самых важных достопримечательностей ради которой сюда приезжают туристы — Мраморный каньон с водой изумрудного цвета, окруженный скалами. Мрамором, который добыли здесь, облицован, к примеру, Исаакиевский собор, выложен пол Казанского собора в Санкт-Петербурге. По каньону можно поплавать на лодке, ну или опуститься на глубину с аквалангом.
Лодейнопольский мост
Где: 236-й километр трассы Р-21 «Кола»
Координаты: 060 44684, 33 36047
На обратном пути из Рускеалы стоит оставить машину и пешком пройтись по одному из самых живописных мостов в России — он тянется на 200 метров через реку Свирь. Мост сразу — пешеходный, автомобильный, железнодорожный, ну а, кроме того, он еще и подъемный, то есть способен пропускать проходящие по реке суда. Вплоть до начала 1970-х годов в этих местах действовала паромная переправа и лишь с постройкой моста ее убрали. Туристы специально приезжают в эти места, чтобы полюбоваться водными видами в обрамлении леса.
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