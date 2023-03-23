Эрмитаж попал в топ-99 достопримечательностей мира

Рейтинг составлен порталом Stasher.

В рейтинг вошли 99 объектов, Эрмитаж стал единственным представителем России. Авторы опирались на отзывы путешественников в интернете, расстояние от ближайшего международного аэропорта, наличие комфортных отелей поблизости, безопасность, популярность в соцсетях. Каждый из объектов получил собственный рейтинг.

По совокупности этих параметров Эрмитаж занял 78-е место с рейтингом 5,55, обойдя такие всемирно известные достопримечательности как Тадж-Махал и Великая китайская стена. Музей Лувр с рейтингом 6,24 занял 42-е место, а Эйфелева башня оказалась 52-й с рейтингом 6,04.

В первую десятку вошли Миланский собор (10-е место, рейтинг 6,83), Национальный музей Те-Папа-Тонгарева в Новой Зеландии (9-е место, рейтинг 6,9), Афинский Акрополь (8-е место, рейтинг 6,91), книжный магазин El Ateneo Grand Splendid в Буэнос-Айресе (7-е место, рейтинг 6,99), Собор Святого Петра в Ватикане (6-е место, рейтинг 7,03), храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже (5-е место, рейтинг 7,04), площадь Испании в Севилье (4-е место, рейтинг 7,13).

На третьей строчке с рейтингом 7,15 оказался пруд-накопитель Блауа-Лоунид в Исландии. Этот водоем расположен в 40 км от Рейкьявика. Он стал популярным туристическим объектом после открытия к нему доступа в 1990-х годах. В пруде круглогодично поддерживается температура 38-40 градусов благодаря геотермальной станции.

Пруд-накопитель Блауа-Лоунид Фото: Wikimedia Commons

На втором месте расположился Диснейленд в Париже с рейтингом 7,17. Площадь парка составляет около 1943 га. В среднем за год парижский Диснейленд посещают 12,5 млн человек.

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Парижский Диснейленд Фото: Wikimedia Commons

На первом месте неожиданно оказалось здание венгерского парламента с рейтингом 7,34. Оно расположено на площади Кошута в Пештской части Будапешта на восточном берегу Дуная. Здание было спроектировано венгерским архитектором Имре Штейндлом в неоготическом стиле и открыто в 1902 году. На тот момент это было самое большое здание в Венгрии.

Здание венгерского парламента Фото: Dennis Jarvis / flickr.com

Аналитики объяснили цель исследования заключалась в том, чтобы туристы при посещении мировых достопримечательностей «не испытывали разочарования от того, что реальность не оправдывает ожиданий».