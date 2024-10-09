Ещё в одной стране можно будет снять наличные с карты «Мир»

В Никарагуа появился круглосуточный банкомат, который позволит россиянам обналичивать деньги.

В Центральной Америке появилась возможность снять наличные с карты «Мир» – банкомат компании Credicoop поставили в городе Манагуа, столице Никарагуа. Об этом сообщил торговый представитель РФ в стране Петр Панкратов.

Доступ к банкомату круглосуточный, но держатели карты «Мир» смогут лишь снимать деньги с пластика, о полноценной оплате товаров в стране речь пока не идёт.

Реклама

Панкратов уточнил, что по мере необходимости число банкоматов в Никарагуа может увеличиваться.

Никарагуа стала третьей из стран Латинской Америки, где есть возможность использовать карты платежной системы «Мир» – снимать наличные можно во многих банкоматах Кубы, а где-то даже оплачивать покупки (например, в отелях). С октября 2023 года появилась возможность расплачиваться картой «Мир» на всей территории Венесуэлы — правда пока лишь через терминалы Банка Венесуэл.