Этим летом большинство россиян не поедет отдыхать за границу

90% жителей страны, которые отправятся этим летом путешествовать, выберут для себя внутренний туризм.

Доля спроса на внутренний туризм в туркомпаниях достигает 90%, в то время как на зарубежный сектор приходится порядка 10%. Среди самых популярных направлений на это лето – Сочи и курорты Краснодарского края в целом.

Об этом сообщил вице-президент «Альянса турагентств» Алексан Мкртчян.

«В Россию мы продаем примерно 90% туров, а за рубеж – не больше 10%. По России путешествуют 60 миллионов человек, а за рубеж, например, в Турцию – хорошо бы, если бы цифра составила 6 миллионов. Это оптимистичный прогноз. А все остальное – Египет, Таиланд, туда турпоток составит чуть больше миллиона человек», – Алексан Мкртчян.

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Как отметил Мкртчян, самым популярным направлением для россиян этим летом стало традиционно черноморское побережье.

«Понятно, что Сочи – единственный работающий на юге аэропорт, и многие туристы поехали бы в другие места на побережье, в ту же Анапу или Геленджик, или на Азовское море, но там аэропорты не работают. Некоторые, конечно, добираются поездами в тот же Крым, Анапу, но транспортная доступность хромает», – говорит Мкртчян.

По словам Мкртчяна следом идут Абхазия, Санкт-Петербург и Калининград.

Также в список наиболее популярных внутрироссийских направлений на лето вошел Дагестан, куда туристы едут не только за экскурсионной программой, но и за пляжным отдыхом на Каспийском море.

«Продаются и Байкал, и Карелия, и Алтай, и Приморье, но это все с большим отставанием, потому что там не такой большой номерной фонд», – заключил Мкртчян.