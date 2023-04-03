Этим летом туристам нет смысла ехать в Египет ради пирамиды Хеопса

Потому что увидеть её всё равно не получится.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на египетский портал Cairo Scene, начиная с июня пирамиду Хеопса закроют на ремонт. Об этом известило Министерство туризма и древностей страны, предупредив, что у туристов в это время не получится попасть к чуду света.

По словам издания, «ремонтные работы будут проводиться внутри пирамиды с июня 2023 года в рамках программы регулярного технического обслуживания пирамид Гизы».

Справка Великую пирамиду в Гизе возвели около 4,5 тысяч лет назад: на ее строительство ушло около 27 лет и примерно 2,3 миллиона каменных блоков. Почти четыре тысячи лет гробница из известняка и гранита высотой в 138 метров оставалась самым высоким рукотворным сооружением в мире. Пирамида Хеопса считается первым и единственным «чудом света», сохранившимся до наших дней.

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Древняя пирамида Хеопса продолжает открывать исследователям некоторые из своих многочисленных тайн – недавно археологи обнаружили в ней девятиметровый тоннель.

На время ремонтных работ посетителям будет доступна пирамида Микерина – она является самой поздней, южной и низкой из трёх древнеегипетских пирамид в Гизе, но там тоже есть на что посмотреть.

Фото: Darren / Flickr