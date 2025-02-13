«Это нецелесообразно»: в регионах начали отменять туристический налог

Первыми за отмену налогового сбора выступили муниципальные власти в Татарстане.

Депутаты городского совета города Чистополь Республики Татарстан единогласно отменили собственное решение о введении туристического налога, передаёт KazanFirst.

По словам депутатов, вводить сбор оказалось нецелесообразно – предполагаемый доход от турналога не превышал бы 27 тысяч рублей в год. При этом в Минэкономразвития РФ рекомендовали его устанавливать только в случае если годовое поступление в бюджет от налога составит не менее 50 тысяч рублей.

Сообщается, что решение об отмене сбора собираются принять ещё в 17 сельских поселениях района, где налог начал действовать с января этого года. В более крупных городах Татарстана – в Казани, Болгаре, Азнакаеве и нескольких других населённых пунктах – он всё ещё продолжает действовать.

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Напомним, с 2025 года региональные власти получили разрешение на взимание туристического налога с гостиниц и других мест размещения – такой налог заменил действовавший ранее курортный сбор. В этом году максимальная ставка туристического налога составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах или минимум 100 рублей в сутки. Ставка налога будет повышаться вплоть до 2029 года, пока не достигнет отметки в 5%. Налог уплачивается по месту размещения отелей и призван пополнить муниципальные бюджеты. Некоторые категории граждан от уплаты налога были освобождены. На начало 2025 года турналог ввели в 754 муниципальных образованиях в составе 63 субъектов России.

На некоторых популярных среди туристов направлениях возможность введения нового налога встретили благосклонно: например, мы ранее рассказывали, что на Камчатке полученные с турсборов средства планируют потратить на установку биотуалетов, потому что местные жители устали от «бегающих по кустам» туристов.

А вот в Анапе, где в декабре был введен режим ЧС из-за разлива мазута, отельеры попросили хотя бы временно отменить налог из-за существующего давления на гостиничный бизнес. В Санкт-Петербурге, например, беспокоятся о студентах, которые вынуждены снимать комнаты в хостелах и гостиницах из-за нехватки мест в общежитии, а стоимость аренды из-за введения налога возросла.

При этом на некоторых популярных направлениях налог изначально отказались вводить. Среди них – Москва, Ярославль и Крым.