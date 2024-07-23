Это самый дешевый курортный город в России для летнего отдыха

Минеральные воды.

Город Минеральные Воды в Ставропольском крае стал самым дешевым направлением для отдыха в июле и августе. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс Путешествия», пишет «Лента.ру».

Одна ночь в отеле Минвод летом в среднем обойдется в 4300 рублей. Столько же стоит размещение в гостиницах Горно-Алтайска, однако перелет туда обойдется дороже — от 9999 рублей (для сравнения, в Минводы — от 6127 рублей).

Минеральные Воды — это небольшой городок в Ставропольском крае, входящий в состав одного из самых знаменитых курортных комплексов России Кавказские Минеральные Воды. Многие туристы приезжают сюда отдохнуть и подлечиться в санаториях. Из Минвод легко добраться до других популярных курортов — Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков.

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На юге дешевле всего сейчас проживать в Краснодаре и Каменске-Шахтинском (Ростовская область). Средняя стоимость ночи в отеле там составляет от 4900 рублей.

При этом, отметили авторы исследования, этим летом многие россияне выбирают отдыхать в городах Золотого кольца — спрос на отели во Владимире вырос на 53%, в Суздале — на 47%. Но проживание там сложно назвать бюджетным: средняя цена одной ночи в отеле во Владимире — 5000 рублей, а в Суздале — 9600 рублей.