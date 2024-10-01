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Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

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Это самый медленный в мире «экспресс»: его скорость 36 км/ч

Фото: Miroslav Volek / Flickr

Швейцарский «Ледниковый экспресс» имеет репутацию самого медленного скоростного поезда в мире.

Ледниковый экспресс, пробирающийся через красоту швейцарских Альп, чтобы донести пассажиров с курорта Санкт-Морица до Церматта и обратно, не привык особо торопиться. 

За 8 часов поезд преодолевает расстояние в 290 километров, то есть едет со средней скоростью около 36 километров в час. Правда стоит учесть, что путь так называемого экспресса совсем не легкий: он преодолевает 91 туннель и проезжает по множеству виадуков, включая в общей сложности 291 мост. На многих из этих участков просто запрещено двигаться быстрее – горный маршрут включает в себя крутые повороты, резкие подъемы и спуски, а также поднятие на высоту в 2,033 метра над уровнем моря в самой высокой точке. Более того, узкоколейные железные пути по которым двигается экспресс не подразумевают движение на быстрых скоростях. 

Фото: Wikimedia Commons
Ледниковый Экспресс на Виадуке Ландвассер

Поезд курсирует практически весь год, по три раза в день в летнее время, а зимой количество рейсов сокращается до одного. 

Ну и в конце концов этот поезд был создан не просто, чтобы соединить эти две точки на карте, но и чтобы подарить своим пассажиром истинное удовольствие. В течение почти восьми часов пути, панорамные окна позволяют пассажирам наблюдать удивительные красоты: например, известную вершину Маттерхорн в Пеннинских Альпах или путешественники могут даже ухватить взглядом гору Пиц Бернина в Ретийских Альпах. А когда вокруг такая красота – зачем торопиться?

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