Этой весной Иордания возобновит прямое авиасообщение с Россией

Ближневосточная страна планирует увеличить турпоток из РФ.

Иорданская авиакомпания Royal Jordanian планирует возобновить прямые перелеты из Акабы в Москву в апреле, это позволит увеличить турпоток на курорт Красного моря, сообщил представитель управления по туризму Иордании Мажд Абу-Аркуба.

«Уже этой весной планы Royal Jordanian возобновить рейсы в Москву наконец будут исполнены. По плану рейсы должны стартовать с 1 апреля, но, возможно, старт будет сдвинут на пару недель. Возобновление прямого авиасообщения заметно простимулирует спрос. Мы рассчитываем на достаточно быстрое возобновление потерянных объемов российского турпотока», – Мажд Абу-Аркуба.

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Спросом у россиян, отдыхающих в Иордании в 2023 году, традиционно пользовался отдых на Мертвом и Красном морях и, в частности, курорт Акаба на побережье Красного моря. Многие россияне, побывавшие в Акабе в 2023 году, приезжали сюда в рамках однодневных поездок. Об этом говорят данные статистики отелей – из более чем 20 тысяч гостей курорта лишь четыре тысячи россиян останавливались в гостиницах курорта.

«Из Акабы удобно ехать в Петру. Любят туристы посещать и живописную долину Вади Араба в пустыне Вади-Рам. Ее в 2023 году посетили 778 россиян против 544 в 2022 году», – рассказал Питер Маржи, директор по туризму особой экономической зоны Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA).

Возращению россиян на курорты страны, по мнению представителя Управления по туризму Иордании, поможет в том числе продвижение направления на российском рынке, активная работа туроператоров и удобство перелетов.

«Сейчас один из самых удобных вариантов перелета в Иорданию для туристов из России – рейсы Jazeera Airways из Москвы в Амман со стыковкой в Кувейте. Авиакомпания предлагает хорошие стыковки и достойные тарифы. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество с этой авиакомпанией», – Мажд Абу-Аркуб.

Билетов на прямые рейсы в продаже пока нет, но они должны появиться в ближайшее время.

В 2023 году Иорданию посетили 24 133 россиян. Это на 50% больше, чем в 2022 году, когда страна приняла порядка 16 тысяч граждан РФ. Значения 2019 года (62 тысяч поездок россиян) пока не достигнуты.