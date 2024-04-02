«Европа Плюс» дарит путешествие в Австрию на концерт Maneskin

Рассказываем, как поучаствовать в розыгрыше билета на грандиозный фестиваль в Австрии, где рок-группа Maneskin исполнит свои самые топовые хиты.

C 1 по 5 апреля «Европа Плюс» осуществит мечты слушателей и подарит поездку на фестиваль Nova Rock, который состоится в Австрии. Победитель и его +1 отправятся в незабываемое приключение и смогут посетить концерт популярной итальянской рок-группы Maneskin в Никкельсдорфе 15 июня.

Возможность побывать на одном из крупнейших музыкальных событий года есть у каждого! Чтобы принять участие в розыгрыше билетов на шоу артистов, достаточно заполнить анкету на сайте радиостанции. «Бригада У» выберет игроков и позвонит им во время эфира. Счастливчика, который выиграет грандиозную поездку на двоих, Вэл и Вики назовут в последний день игры.

Весь год «Европа Плюс» разыгрывает путешествия на шоу мировых звёзд, концерты которых состоятся на самых знаменитых площадках. Возможность отправиться в Мадрид, Стокгольм, Будапешт, Мюнхен, Вену и побывать на концертах Тейлор Свифт, P!nk, Адель, Coldplay, Dua Lipa есть у каждого. Достаточно внимательно слушать «Европу Плюс» и заполнить анкету на сайте. Всё включено: перелёт, проживание и билеты на шоу!

Подробности мирового LIVE TOUR 2024 ищите в эфире «Европы Плюс», а также на страницах станции в социальных сетях.