«Европа Плюс» дарит возможность выиграть сотню авиабилетов на двоих

До 24 марта «Европа Плюс» разыгрывает 100 авиабилетов среди слушателей. Победителям специальных игр в прямом национальном эфире достанутся перелёты «Аэрофлотом» для двоих по разным туристическим направлениям.

Не терпится путешествовать по миру? «Европа Плюс» готова в этом помочь. Билеты крупнейшей авиакомпании страны до места назначения и обратно получат те, кто выиграет в масштабной акции «Куда хочешь», которая продлится на радио до 24 марта.

Что нужно делать?

Для этого достаточно поучаствовать в играх популярного утреннего шоу «Бригада У» с 7:00 до 10:00 и одержать победу. Счастливчики отправятся туда, куда давно мечтали съездить.

Возможность выиграть заветный приз на «Европе Плюс» будет доступна в течение всего дня. Чтобы ей воспользоваться, стоит по условному сигналу первым дозвониться по номеру телефона +7 (495) 745-65-65 и верно ответить на вопрос ведущего об одном из городов земного шара.

А за полчаса до каждой игры в эфире будут звучать подсказки, которые точно помогут определить правильный вариант.

«Мы снова приготовили для нашей многомиллионной аудитории улётные подарки. Что может быть лучше, чем улететь прямо сейчас к лазурному морю или на горнолыжный курорт, устроить тур от Калининграда до Камчатки и даже дальше? Так ещё и комфортабельным рейсом! В честь 100-летия “Аэрофлота” у всех слушателей “Европы Плюс” есть уникальный шанс быстро переместиться в любую точку планеты и наконец-то исполнить свою мечту, открыв для себя новые страны и регионы России», – рассказывает Александр Энгельгард, директор эфира «Европы Плюс».

Больше информации об акциях «Европы Плюс» — в эфире, на сайте и страницах станции в социальных сетях.