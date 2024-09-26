Европейская страна усложнила получение шенгена для россиян

Теперь визовый центр Болгарии потребует дополнительные документы для получения визы в Европу.

Болгария объявила об обновлении требований к пакету документов для получения шенгенской визы, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своём Telegram-канале.

Теперь пожилые путешественники должны будут дополнительно предоставить справку из пенсионного фонда, отметили в АТОР. В документе, заверенном электронной подписью, должна быть указана трудовая деятельность заявителя за последние 10 лет.

Также, вне зависимости от цели поездки, работающие кандидаты на шенген должны подать справку с места работы. В ней должны быть чётко прописаны должность, зарплата, период работы в организации и доход за последние шесть месяцев. Отмечается, что на момент подачи документов, справка должна быть не старше 30 дней.

Безработным путешественникам придётся предоставить копию трудовой книжки за последние три года и показать документы, доказывающие наличие имущества в стране.

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Предположительно, новые требования на подачу болгарского шенгена вступят в силу с 30 сентября 2024 года. В мая этого года у балканской страны наблюдались проблемы с выдачей шенгена – несмотря на то, что Болгария с 31 марта частично вступила в Шенгенскую зону, страна всё ещё продолжала выдавать россиянам только национальные визы, по которым нельзя было въезжать в другие страны Евросоюза.

Кстати, недавно депутат от Болгарской социалистической партии пожаловался на туристический кризис в стране из-за нехватки российских путешественников.

Другая европейская страна ранее приняла решение начать проверять социальные сети заявителей, чтобы предотвратить случаи мошенничества с визами.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, сейчас процент отказа россиянам в шенгенских визах составляет 10% и зачастую связан с ошибками при подаче документов. Из-за увеличившихся сроков рассмотрения заявок на шенген, он также посоветовал часто путешествующим россиянам приобрести два загранпаспорта - это разрешается нашим законом.