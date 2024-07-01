Евросоюз закрыл небо для туристов из России

Воздушные ограничения вошли в новый пакет санкций.

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Новый пакет санкций, принятый Европейским Союзом (ЕС), направлен на запрет всех видов частных и чартерных авиаперелетов, осуществляемых в интересах граждан или компаний России. Это значит, что юридические и физические лица из России больше не смогут организовывать такие перелеты, включая чартерные рейсы до курортных зон.

Но стоит отметить, что регулярные чартерные рейсы, к которым многие туристы уже успели привыкнуть, например, на Кубу, не попадают под эти ограничения. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян объяснил, что основное влияние санкций ощутят на себе VIP-путешественники, арендующие самолеты для личных нужд.

Мурадян также подчеркнул, что частные перелеты представляют собой более закрытую систему, что усложняет контроль над ними со стороны Евросоюза. Таким образом, в первую очередь, ограничения коснутся именно этой категории путешественников. Однако регулярные чартерные рейсы, которые пользуются популярностью у туристов, все еще остаются доступными.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют возобновить прямые рейсы в Южную Корею, Индонезию и Саудовскую Аравию.