Федор Конюхов отправляется в кругосветку по Южному океану на вёсельной лодке

Это станет вторым этапом его кругосветного путешествия по Южному океану, окружающему Антарктиду.

Знаменитый российский путешественник и рекордсмен Федор Конюхов отправится в Австралию на вёсельной лодке, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта «Солнечная долина», имя которого носит судно путешественника. Конюхов является амбассадором Челябинской области по туризму, где располагается массивный комплекс.

Конюхов планирует выйти в море в период с 25 ноября по 5 декабря, дождавшись благоприятных погодных условий. Маршрут протяженностью в 18 тысяч километров начнётся у мыса Горн и закончится в Австралии. Конюхов предполагает, что весь путь займёт у него более 200 дней.

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Путешествие станет вторым этапом кругосветного путешествия Конюхова по Южному океану. В декабре 2018 года путешественник отправился из порта Данидин в Новой Зеландии до мыса Горн на вёсельной лодке «АКРОС», преодолев 11 тысяч километров за 153 дня. Это был первый в истории океанской гребли успешный переход через Южный океан. По словам 72-летнего путешественника, теперь перед ним стоит «более сложная задача», в первую очередь из-за расстояния.

Во время первого этапа кругосветки, которая завершилась в мае 2019 года, Конюхов поставил пять рекордов: в том числе, он стал первым человеком, который провел такое большое количество времени в Южном океане.