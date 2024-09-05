Фестиваль фотографии в Зауралье

С 4 по 7 октября в Курганской области состоится седьмой фестиваль фотографии на природе Nature Photo Camp. Программа фестиваля рассчитана как на профессионалов, так и на начинающих фотографов.

Чарующее Зауралье – здесь каждый кадр наполняется магией леса, просторами полей и яркими осенними красками. Реки и озёра с кристальным отражением, светлые леса для съёмки крупным планом, просторные поля для съёмки пейзажа на телеобъектив и необычные объекты для ночной съёмки.

Фото: Ольга Степаненко

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Организаторы – команда Nature Photo Team и Правительство Курганской области. Для фестиваля, в процессе подготовки, были выбраны наиболее интересные и разнообразные места, где участники научатся различным техникам и приёмам съёмки природы.



Даты фестиваля выбраны, чтобы с наибольшей вероятностью застать золотую осень. Тот короткий промежуток времени, когда природа преображается до неузнаваемости — леса и поля оживают в оттенках золотого, оранжевого и красного, создавая потрясающие контрасты и насыщенные сцены. Мягкий, рассеянный свет осенних дней добавляет снимкам теплоту и уют, а туман и роса по утрам придают пейзажам мистический и сказочный вид.

Формат фестиваля позволяет познакомиться и научиться сразу у многих мастеров фотографии! Каждый спикер - эксперт в своей области съемки. Он не только расскажет базовые вещи своей темы и поможет на практике, но и ответит на любые ваши вопросы.

Спикерами фестиваля стали: Константин Шамин, Наталия Полякова, Эдуард Кутыгин, Юлия Втюрина, Николай Степаненко и Ростислав Машин.



На Nature Photo Camp действует программа «Введение в фотографию» - на всех выездах участников будут сопровождать преподаватели Nature Photo Team, которые помогут с настройками камеры, ответят на все вопросы, что позволит вам получить отличные кадры!

Всем участникам Nature Photo Camp будет предоставлена возможность бесплатно взять на съёмку камеры и оптику, штативы, попробовать новинки фототехники и сравнить их в реальных условиях съемки.