Фестиваль красок в Индии: когда проходит и как попасть?

С праздником Холи связывают приход весны – а ещё знаменитые «красочные» баталии.

В этом году Холи, или Фестиваль красок будет отмечаться в Индии 13–14 марта. По традиции торжество выпадает на полнолуние и празднуется два или три дня. Красочное шествие, во время которого участники осыпают друг друга цветным порошком, обычно происходит на второй день фестиваля.

Несмотря на то, что во время Холи сложно попасть на экскурсию или посетить туристические объекты — обычно во время празднования они закрыты — многие россияне хотят отправиться в Индию именно в этот период, чтобы разделить атмосферу праздничной вакханалии вместе с местными и добавить в свою жизнь красок.

Туроператоры рассказали «Вестнику АТОР», что первая половина весны чуть ли не самое подходящее время, чтобы отправиться в путешествие в Индию. В этот период погода ещё не слишком жаркая, а сезон туманов уже подходит к концу. А вот с конца мая Индию традиционно накрывают мощные ливни, поэтому лучше исследовать страну до этого времени.

Фото: Saksham Sinha / Unsplash

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Некоторые агентства предоставляют россиянам возможность забронировать специальные туры, посвященные Фестивалю красок. Например, стоимость подобного путешествия с 6-дневным празднованием Холи в Джайпуре вместе с туроператором «Интурист» обойдется двоим туристам минимум в 111 тыс. рублей без перелета. Авторские туры будут стоить уже дороже.

Прямые рейсы до Дели пока доступны только из Москвы с авиакомпанией «Аэрофлот». Стоимость путешествия на человека в обе стороны в середине марта без багажа начинается от 52 тыс. рублей.

Россиянам для путешествия в Индию понадобится электронная виза – легче получить разрешение, если подаваться вместе с группой, уточняют туроператоры. Красочный праздник будут отмечать по всей Индии и даже за её пределами. Поучаствовать сможет любой желающий — яркие впечатления останутся с вами на всю жизнь.