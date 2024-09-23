Фестиваль «Лето яркого цвета» в Москве: как это было

4-й фестиваль «Лето яркого цвета» завершился в московском парке «Острове Мечты». С 15 июня по 15 сентября в ландшафтном парке и городском променаде состоялось 350 бесплатных мероприятий, которые посетили более 2,2 миллиона человек. Рассказываем, как это было.

Главным событием этого лета для «Острова Мечты» стал «День Индии», который проводился в ландшафтном парке третий год подряд. За четыре дня крупный этнический фестиваль посетили более 2.2 миллиона человек. На территории ландшафтного парка работало 20 тематических зон, посвящённых истории и культуре Индии.

27 июля был установлен рекорд России по самому массовому уроку ламбады. «Остров Мечты» совместно с танцевальным шоу «ГРАНД» провели занятие, в котором единовременно приняли участие 748 человек.

В этом году фестиваль «Лето яркого цвета» включил в себя 350 бесплатных активностей: 142 образовательных мероприятия, 88 подвижных игр, 59 спортивных тренировок, 36 развлекательных шоу и 27 творческих мастер-классов.

Гости посмотрели живые выступления более чем 500 артистов и выпили более 3 миллион чашек чая.

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Любители активного отдыха и приверженцы здорового образа жизни смогли поиграть в крокет, дженгу и корнхол, разучить футбольные финты под руководством опытных тренеров, оценить свой уровень спортивной подготовки на занятиях по йоге и растяжке, принять участие в групповых практиках по гвоздестоянию и занятиях по ламбаде и парным бразильским танцам.

Для поклонников познавательных лекций и образовательных занятий прошли паблик-токи с известными преподавателями, встречи с профессиональными психологами, тренинги по актерскому мастерству и сценической речи и духовные практики.

Юные посетители фестиваля и их родители развивали творческие способности на разнообразных мастер-классах, участвовали в увлекательных представлениях и веселились на детских дискотеках. Самыми посещаемыми событиями стали шоу мыльных пузырей и химическое шоу – на них пришли более 2,5 тысяч гостей.

В июле в «Острове Мечты» работала летняя школа благотворительности от фонда «Подари жизнь». Волонтеры фонда проводили для юных посетителей благотворительные игры, а также наполняли игрушками «Коробки храбрости». Игрушки из таких коробок помогают подопечным фонда ежедневно преодолевать страх и боль во время медицинских манипуляций.

Также в рамках фестиваля прошли Большой футбольный день, приуроченный к финалу Евро-2024, с профессиональным мастер-классом от спортсменов и тренеров академии «Чертаново», а также праздник проводов лета от сообщества «Техпросвет VK»: поучаствовать в инновационно-технологических активностях пришли более 3-х тысяч человек. Завершился летний сезон в «Острове Мечты» открытой тренировкой и паблик-током от спортсменов футбольной школы ФК «Динамо» (Москва).