Фестиваль: в Вологодской области массово спустят на воду лодки

Перед этим их вручную изготовят умельцы со всей России.

Когда? 12-13 июля Где? село Устье, Усть-Кубинский район, Вологодская область

Если вы давно мечтали провести выходные рассекая гладь озера на деревянной лодке, то это событие для вас.

Уже в 24 раз в Вологодской области пройдет праздник лодки, который объединит вокруг себя любителей рыбалки, ухи, водных приключений и самое главное – судостроителей.

В течение года ремесленники со всей России конструировали водные судна из разных материалов, чтобы в течение двух июльских дней продемонстрировать свои творения на набережной реки Кубены. Специально собранная комиссия оценит оригинальность, внешний вид и качество оформления лодок – и конечно же их остойчивость на воде.

«Двадцать лет назад самому молодому мастеру было 63 года, сейчас же вместе с наставниками лодки строят школьники», – рассказывает бывший адмирал и бессменный председатель конкурсной комиссии Вячеслав Попов.

«Старинный промысел живет, развивается. С большим удовольствием отмечаю, что суда не только добротные и практичные, но и красивые, эстетично оформленные. Культура изготовления значительно выросла. Каждую лодку можно смело назвать произведением искусства».

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Номинации: Всего в этому году победители будут определяться в нескольких категориях: «Деревянные лодки», «Лодки из фанеры, пластика, стеклоткани, полимерных материалов», «Комбинированные лодки» (из дерева и металла) и «Лодки, изготовленные детскими коллективами».

В конце предусмотрен массовый спуск участников на воду: лодки выстроятся в большой красочный хоровод на акватории реки Кубены, а после их создатели пригласят прокатиться всех желающим.

По традиции в древнейшем поселении Вологодского края соберутся тысячи зрителей, которые смогут насладиться не только массовым катанием, но попробовать суп победителей конкурса уховаров, купить продукты местных фермеров, а также вмиг уплести знаменитые пирожки: высоковские, томашские, устьянские, богородские и другие.