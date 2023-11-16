Финляндия закрывает четыре погранперехода на границе с Россией

Правительство страны объясняет эту меру возросшим количеством беженцев.

Правительство Финляндии приняло решение закрыть на границе с Россией переходы на юго-востоке страны «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». На восточной границе остаются открытыми пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи.

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«Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года. Правительство сосредоточит рассмотрение возможных ходатайств о предоставлении международной защиты на пограничных переходах Салла и Вартиус», – Мари Рантенен, министр внутренних дел Финляндии.

Финские медиа отмечают, что в последние недели значительно возросло число просителей убежища, пытающихся попасть в Финляндию через российскую границу. Российские власти изменили свое поведение и стали разрешать гражданам третьих стран въезжать на финскую границу без виз. За первое полугодие 327 человек подали прошения о предоставлении убежища на восточной границе, а с августа такие прошения подали еще 313 человек.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября через КПП, расположенные в юго-восточной Финляндии, был запрещен въезд из России на велосипедах. В частности, об этом стало известно на КПП «Иматра» (многосторонний автомобильный пункт пропуска «Светогорск»), «Нуйамаа» (МАПП «Брусничное») и «Ваалимаа» (МАПП «Торфяновка»). Это автомобильные пункты – то есть пройти их пешком нельзя.