Фоторепортаж: как в Салехарде отметили День оленевода

В Салехарде 22 и 23 марта прошел День оленевода – пожалуй, главный праздник в Ямало-Ненецком автономном округе. В юбилейный для города год он прошёл на берегу реки Полябта и отличался особой масштабностью. Фотограф Павел Филатов запечатлел самые яркие моменты самобытного фестиваля – смотрите, как это было.

День оленевода – важная часть культурной самобытности Ямала. Этот праздник дает возможность познакомиться с бытом и традициями коренных народов региона, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни. Жители Салехарда и оленеводы с семьями из разных уголков ЯНАО собрались на празднике, чтобы продемонстрировать свои традиции и мастерство, на других посмотреть и себя показать.

На праздничной площадке работало более 20 тематических чумов – традиционных жилищ народов Севера. В них гости могли увидеть элементы быта коренных народов, познакомиться с национальными ремеслами и культурными особенностями.

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День оленевода-2025 в Салехарде

Кульминацией праздника стали зрелищные гонки на оленьих упряжках, которые комментировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Это соревнование традиционно вызывает наибольший интерес у зрителей, демонстрируя мастерство оленеводов и выносливость северных оленей.

Также программа Дня оленевода включала множество других состязаний, которые имеют глубокие исторические корни. Участники демонстрировали мастерство в традиционных дисциплинах: метании тынзяна на хорей (аркана на шест), перетягивании палки, национальной борьбе, этнобиатлоне, тройном прыжке и прыжках через нарты.

Гонки на оленьих упряжках

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На Ямале удивительным образом сосуществуют прошлое и будущее. Рядом с чумами можно увидеть современные снегоходы, а тундровики наравне с арканом пользуются смартфонами. Этот край доказывает, что прогресс не обязательно уничтожает традиции — здесь они поддерживают друг друга, создавая уникальную симфонию северной жизни.

День оленевода в Салехарде

А ещё на Дне оленевода развернулся гастрономический фестиваль с ярмаркой. Посетители смогли оценить разнообразие блюд из рыбы, оленины и дикоросов, десерты из северных ягод и ямальский чай.

Портреты участников Дня оленевода в Салехарде

Фото: Павел Филатов