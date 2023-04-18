Ноев ковчег природы: фоторепортаж с острова Сокотра

Показываем Сокотру глазами Сергея Доли – известного блогера, путешественника, фотографа и ведущего программы «Невероятно интересные истории» на «РЕН ТВ».

Russian Traveler 01/2023 читать этот номер

Сокотра, расположенная в 350 километрах от аравийского полуострова, – крупнейший остров Йемена и часть одноимённого архипелага.

Её часто называют Ноевым ковчегом природы – за сотни миллионов лет изоляции на этом осколке древнего суперконтинента Гондвана возникла уникальная флора, которую не встретить больше нигде на планете.

Растущее на Сокотре пузатое бутылочное дерево – один из самых необычных эндемиков острова.

Попасть на Сокотру получится лишь в составе организованной группы и с помощью туристической фирмы – например, Expeditions GEO.

Самая большая сложность – авиабилеты. Рейса сюда не найти ни в одном поисковике – из Абу-Даби (ОАЭ) на остров раз в неделю летает только правительственный чартер, часть мест на котором продаётся туристам.

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На Сокотре интересна не только флора, но и фауна. Например, перед вами один из самых маленьких стервятников, египетский.

Бронирование спартанских, но колоритных отелей и кемпингов, а также оформление визы осуществляется туристической фирмой, и её представитель сопровождает каждую группу. Все трансферы – на джипах (с водителями) и лодках (с капитанами).

Лучшее время для визита – прохладный период с ноября по март, но заказывать тур лучше заблаговременно.