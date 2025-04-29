Франция начала отказывать в визах россиянам из-за подозрений в шпионаже

С 2022 года страна отклонила 1,2 тысячи заявок на получение шенгена.

Франция в последние годы стала отказывать россиянам в выдаче виз из-за подозрений в шпионаже — об этом сообщила газета Le Monde. По данным издания, начиная с 2022 года Франция отклонила 1,2 тысячи заявок на получение шенгена, поданных в консульства страны в России, чтобы «защититься от риска вмешательства».

Как отметили журналисты, в основном отказы затронули дипломатов, однако они также коснулись глав предприятий, собиравшихся в командировки во Францию, и докладчиков на научных симпозиумах. Не получили визы и те, кто указал в качестве целей поездки посещение фестивалей и культурных мероприятий.

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Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что Венгрия и Греция оказались странами с самой простой процедурой выдачи шенгенских виз россиянам.