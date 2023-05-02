Французская компания планирует в 2025 году отправить туристов на край космоса на воздушном шаре

Но обойдется это недешево.

Компания космического туризма Zephalto предлагает посетителям отправиться на край космоса на огромном воздушном шаре, где их угостят отмеченной звездой Мишлен кухней на высоте 25 км над Землей. Однако путешествие обойдется недешево – предпродажные билеты на рейс 2025 года оцениваются в 120 тысяч евро на человека.

Zephalto планирует запустить воздушный шар из Франции. Путешествие займет шесть часов, из которых три шар будет находиться на максимальной высоте – выше 98 процентов атмосферы Земли и в два раза выше, чем высота полета среднего коммерческого самолета.

Капсула воздушного шара с большим панорамным окном, вмещающая шесть пассажиров и двух пилотов, будет подниматься со скоростью 4 метра в секунды и достигнет максимальной высоты за полтора часа.

Воздушный шар поднимется на высоту 25 километров Фото: Zephalto

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Оказавшись на краю космоса, гости на борту стратостата Céleste смогут увидеть захватывающую дух панораму Земли, Солнца и звезд, которая ранее была доступна только космонавтам. Путешественники также получат роскошные кулинарные впечатления: блюда, приготовленные известными французскими поварами, и вина, выбранные известным сомелье.

Единственное, чего может не хватить путешественникам, так это возможности испытать невесомость. В отличие от полетов на ракете New Shepard Blue Origin Джеффа Безоса, которая поднимает пассажиров на высоту более 100 км над поверхностью Земли, на Céleste гравитация не потеряется.

«Мы выбираем высоту 25 километров, потому что это высота, на которой вы находитесь в темноте космоса, а 98 процентов атмосферы находятся под вами, поэтому вы можете наслаждаться кривизной Земли в синей линии. Вы будете находиться во тьме космоса, но без опыта невесомости», – Винсент Фарре д'Астис, основатель Zephalto.

Он добавил, что его команда экспертов очень усердно работала над созданием судна, которым могли бы гордиться братья Монгольфье. Zephalto планирует выполнять 60 рейсов в год и позиционирует себя как впечатляющий способ увидеть Землю сверху.

Zephalto заявляет, что предлагает наименее загрязняющий окружающую среду способ достижения стратосферы, используя воздушный шар, наполненный гелием и водородом.

В настоящее время открыто бронирование для первых рейсов компании, начинающихся через два года, с депозитом в размере 10 тысяч евро, необходимым для обеспечения места на борту. Полет не предполагает никаких возрастных ограничений и специальной подготовки – если человек в состоянии летать на самолете, он может путешествовать на Céleste.

Zephalto – не единственная компания, которая надеется предложить такие предприятия. Ее конкурент, американская компания Space Perspectives, также планирует начать полеты на воздушном шаре со следующего года.