Фёдора Конюхова срочно эвакуировали c лодки из Индийского океана

В команде путешественника сообщили, что из строя вышли ключевые системы управления его весельной лодки «АКРОС».

После 115 дней борьбы со стихией в Атлантическом и Индийском океанах Фёдор Конюхов досрочно завершил переход от мыса Горн до Австралии на весельной лодке.

30 марта россиянина срочно эвакуировали из Индийского океана на борт сухогруза ORE HONG KONG, двигающегося из Бразилии в Китай. В штабе команды Конюхова признались, что решение завершить переход было непростым, но его поддержали все партнеры проекта.

29 марта в штабе Конюхова сообщили, что «ключевые системы управления лодкой и жизнеобеспечения вышли из строя» – в том числе блок управления автопилотом, который регулирует заданный курс судна в штормовых условиях. А они, судя по прогнозу, должны были вскоре наступить.

«Это означает, что в условиях будущих штормов лодку не получится удерживать на заданном курсе и она неминуемо будет вставать бортом к волне, что приведёт к новым переворотам и критическим повреждениям», – написали в Telegram-канале штаба.

Сухогруз ORE HONG KONG под флагом Гонконга подошел к лодке Конюхова «АКРОС» на закате 30 марта после координации с центром поисково-спасательных операций в этом секторе Индийского океана. С помощью линемета лодку Конюхова привязали к борту, а дальше он уже перешел на корабль по веревочной лестнице – в полной яхтенной экипировке и сапогах. В команде признались, что момент был опасным, но весь экипаж судна сработал на отлично, и Конюхов даже смог прихватить со своей лодки личные вещи, дневники и спутниковый телефон. Саму лодку поднять на борт сухогруза не удалось, но ожидается, что австралийские коллеги путешественника смогут подобрать её у берегов Австралии примерно через шесть месяцев.

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Фёдор Конюхов сказал, что заплакал, когда огромный корабль начал удаляться от его весельной лодки, на борту которой он провёл 154 дня в Тихом океане в 2019 году и ещё 115 дней во время нынешнего перехода. Это путешествие отличалось жестокими штормами и 8-метровыми волнами, которые изрядно потрепали судно.

Сейчас путешественник уже находится в безопасности и пребывает в судовом лазарете, где он проведет ближайшие три недели, пока судно не прибудет в порт Циндао в Китае.

«Капитан судна сам позвонил в Штаб и рассказал, что Фёдор в надежных руках и чтобы семья и команда не волновались», – рассказали в команде.

В карьере 73-летнего путешественника это была первая эвакуация. Целью Конюхова было добраться до мыса Люин в Западной Австралии. На всём протяжении пути мы делились историей этого сложного маршрута. До финальной точки оставалось более 5,000 километров.