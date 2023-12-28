Гардероб на краю света: как правильно одеться для путешествия в Антарктиду

О том, какую одежду брать на Белый континент, рассказал шеф-фотограф Russian Traveler Андрей Каменев.

Антарктида — уникальное место для фотографа: на Белом континенте можно запечатлеть как уникальные ландшафты и айсберги в море, так и разнообразную фауну, от пингвинов до китов. Однако препятствием на этом пути может стать суровый климат, от которого спасет только правильно подобранная экипировка. О том, как одеваться для съемок в Антарктиде, рассказал шеф-фотограф Russian Traveler Андрей Каменев, который пару недель назад вернулся оттуда из фото-круиза.

Какая погода в Антарктиде?

Недавно шеф-фотограф Russian Traveler Андрей Каменев принял участие в фотографическом круизе в Антарктиду — он проходил на небольшом судне, где находилось около 80 человек. Круиз проходил в районе Антарктического полуострова — выступа в сторону Южной Америки с большим количеством островов. Он считается самой теплой территорией белого континента.

«Сейчас в Антарктиде весна: температура колеблется от минус десяти до плюс одного градуса и практически всегда ветрено», — рассказывает Каменев.

Высадка на землю проходила на лодках «Зодиак»: участники круиза садились в них, а затем плыли до точки высадки, преодолевая разные расстояния — от 500 метров до нескольких километров. Проблемой в этот момент становятся как морские брызги, так и осадки. Кроме того, в самой лодке довольно холодно из-за встречного ветра.

По словам Андрея Каменева, с момента высадки до возвращения на судно, как правило, проходило 2-4 часа. При этом минус десять градусов при ветре на Антарктическом полуострове ощущались, как все минус 15 даже в ясную солнечную погоду. Именно поэтому в Антарктиде так важно одеваться тепло — в несколько слоев — и не забывать про защиту от холода глаз, ушей и рук.

Как одеваться в Антарктиде?

Чтобы комфортно чувствовать себя в Антарктиде — особенно на море — необходима многослойная одежда, от термобелья до непродуваемого верха. Такая комбинация из нескольких слоев очень практична: она помогает легко регулировать температуру. Для того, чтобы стало прохладнее, достаточно просто расстегнуть один из слоев.

С другой стороны, одежда для мобильного передвижения по землям Антарктиды должна быть очень легкой и удобной. В своей поездке Андрей Каменев использовал термобелье Arctic Polartec от компании «Сплав», на которое надевал непромокаемые и непродуваемые штаны из особо прочного материала: они не протираются, если вставать на них на колени на камнях.

«Сверху я надевал две пуховые куртки от «Сплава»: одну — внутреннюю, «Чимган», легкую и с капюшоном, и вторую — внешнюю, «Нуклон», также достаточно легкую», — рассказывает шеф-фотограф Russian Traveler.

Что касается обуви, шеф-фотограф Russian Traveler взял с собой в Антарктиду два комплекта удобных и непромокаемых ботинок со специальной подошвой, защищающей основные суставы ног. Они позволяют передвигаться как по снегу, так и по каменистым почвам.

Какие аксессуары пригодятся в Антарктиде?

По словам Андрея Каменева, на берегах Антарктиды, где есть пингвины и отдыхающие тюлени, вы можете подойти к ним вплотную — поэтому слишком тяжелую оптику тащить не нужно. Однако несколько объективов и скорострельная камера (она особенно пригодится при съемке китов) все равно понадобятся — и их нужно куда-то класть.

При этом важно, чтобы сумка для техники и остальных вещей была сделана из плотного материала и не промокала — тогда ее можно использовать как dry bag («сухую сумку»). Это очень удобно при использовании в лодках или в плохую погоду, когда идут осадки. А ее поверхность должна быть гладкой, чтобы, при необходимости, ее можно было легко чистить мыльной водой.

«С собой в Антарктиду я брал желтый непромокаемый баул от «Сплава»: у него есть боковые ручки, обычные, как на любых сумках, и лямки как у рюкзака, которые снимаются», — говорит шеф-фотограф Russian Traveler.

А еще, отправляясь на Белый континент, Андрей Каменев советует зеркальные солнцезащитные очки: они нужны, чтобы защитить глаза, поскольку в Антарктиде повышено ультрафиолетовое излучение.

Если вы собираетесь в поездку с умом, антарктическое путешествие наверняка станет для вас незабываемым приключением. А всю необходимую экипировку для экспедиции даже в Антарктиду можно найти в сети магазинов «Сплав».

Фото: Андрей Каменев