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Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

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Гавайи введут климатический налог для туристов

Фото: picryl.com

Этот сбор появился уже во многих странах мира.

Власти штата Гавайи планируют узаконить взимание климатического налога в размере 25 долларов с приезжающих путешественников. Предложение о новом сборе стало следствием того, что в популярных у туристов странах, таких как Италия, Греция, Новая Зеландия мера действует давно и показала свою эффективность.

Сообщается, что средства от климатического налога пойдут на защиту окружающей среды, в частности пляжей и снижение риска лесных пожаров.

Климатический налог становится все более распространенным по всему миру. В Нидерландах с 2021 года введен «Изменчивый климатический сбор» для всех пассажиров, вылетающих из аэропортов. Сбор составляет около 7 евро на человека и направляется на финансирование проектов по борьбе с изменением климата.

В Италии, в зависимости от региона, в который путешественник собирается, размер этого налога может колебаться. Например, в Риме он составляет от 3 до 7 евро в день с человека, в Милане – не более 5 евро в день в высокий сезон и на 50% (2,5 евро) меньше в низкий. В Париже, с 2016 года действует "экологический дополнительный сбор", который взимается с туристов, посещающих город. Сумма этого сбора зависит от стоимости проживания и расходуется на поддержку устойчивого развития и экологические проекты.

В 2023 году Гавайи посетили 9,5 миллиона туристов.

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