Где будет выгодно отдыхать в России этим летом?

В РСТ к таким направлениям отнесли Анапу и Крым

Кубань станет одним из наиболее выгодных пляжных направлений в России этим летом. Об этом заявил первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Барзыкина, особенно низкие цены ожидаются в Анапе.

«К сезону, я уверен, они возобновят возможность отдыха на пляжах. В связи с прошлогодними результатами плюс 25% в объеме показывает Азовское побережье. И в этом году через ранние бронирования очень неплохо идет реализация — они дешевле на 10-15% той же Анапы, я уже не говорю про Геленджик», — сказал эксперт.

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Другим выгодным направлением он назвал Крым: цены там на 10-15% ниже, чем в Краснодарском крае. При этом туристический поток в этом году может вырасти от 10 до 40%.

В других регионах, где есть море и пляжи, цены на отдых могут быть выше. Особенно если говорить о Калининградской области — там дают о себе знать «логистика и транспортные затраты», заключил первый вице-президент РСТ.