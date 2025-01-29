Где будет выгодно отдыхать в России этим летом?

В РСТ к таким направлениям отнесли Анапу и Крым
Кубань станет одним из наиболее выгодных пляжных направлений в России этим летом. Об этом заявил первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с «Лентой.ру».
По словам Барзыкина, особенно низкие цены ожидаются в Анапе.
«К сезону, я уверен, они возобновят возможность отдыха на пляжах. В связи с прошлогодними результатами плюс 25% в объеме показывает Азовское побережье. И в этом году через ранние бронирования очень неплохо идет реализация — они дешевле на 10-15% той же Анапы, я уже не говорю про Геленджик», — сказал эксперт.
Другим выгодным направлением он назвал Крым: цены там на 10-15% ниже, чем в Краснодарском крае. При этом туристический поток в этом году может вырасти от 10 до 40%.
В других регионах, где есть море и пляжи, цены на отдых могут быть выше. Особенно если говорить о Калининградской области — там дают о себе знать «логистика и транспортные затраты», заключил первый вице-президент РСТ.
15 декабря в Керченском проливе произошла авария, в результате которой затонули два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», на борту которых находилось 9,2 тысячи тонн мазута. Около 40% топлива попало в акваторию Черного моря. Это привело к загрязнению 54 километров береговой линии в Краснодарском крае: 44 километра приходятся на побережье Анапы, еще 10 километров — на Темрюкский район.
По прогнозам главы Минприроды Алексея Козлова, пляжи Анапы окончательно восстановят после разлива мазута только в 2026 году, к началу купального сезона – при этом он утверждал, что привести в норму их постараются уже к началу курортного сезона в этом году. Однако этим летом на побережье еще ожидаются выбросы — как минимум, в апреле и мае, потому купаться может быть небезопасно. Это может обернуться для человека ожогами и аллергической реакцией.