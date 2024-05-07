Где дешевле остановиться в Турции: в отеле или в квартире?

Эксперты подсчитали, где дешевле жить: в апартаментах или в отеле.

Снять квартиру в Турции гораздо дешевле, чем жить в отеле. Особенно если турист едет на долгий срок – например, месяц, пишет портал TourDom, который приводит цены на жилье в разных регионах страны.

К примеру, поселиться в Анталье в районе Коньяалты в новом доме можно за 470 евро (46 282 рубля) в месяц. Внутри есть все необходимое: мебель, кондиционер, холодильник и другая техника. Правда, находится квартира в двух километрах от моря.

В Кемере за 500 евро (49 346 рублей) в месяц можно снять двухкомнатную квартиру с обустроенной кухней. Море будет довольно далеко, но из окон видны горы. В Белеке цены выше: снять квартиру стоит от 1000 евро (98 473 рубля). Но за 500 можно найти неплохую комнату.

В Аланье (центральный район Клеопатра) за 500 евро можно снять жилье с тремя спальнями, что отлично подойдет для большой семьи или компании друзей. До моря и исторического центра можно будет дойти всего за несколько минут.

Для сравнения, жить то же время в отеле (самый дешевый номер без завтрака) в Коньяалты сейчас стоит 732 евро (72 082 рубля), в Кемере – 806 евро (79 369 рублей), а в Белеке и вовсе 1600 евро (157 556 рублей). Дешевле всего проживание оказалось в Аланье: у Пляжа Клеопатры можно поселиться 526 евро (61 545 рублей), что немного дороже трехкомнатной квартиры.

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При этом, отмечают эксперты, квартиры в Турции теперь оборудованы всем необходимым, обычно они сдаются с хорошим ремонтом. Этому способствовал наплыв туристов, особенно российских, и рост популярности у них именно квартир и апартаментов. За квартиру, укомплектованную всем необходимым, такие туристы готовы были платить гораздо больше – и цены на аренду жилья ожидаемо выросли. Теперь поток иностранцев схлынул, а турки не готовы переплачивать за аренду квартир с мебелью и разными необходимыми мелочами , потому что они привыкли привозить все необходимое с собой. Именно поэтому цены на рынке жилья в аренду в Турции снова снизились.