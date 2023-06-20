Где дешевле всего остановиться туристам за границей?

Отдыхающим посоветовали рассмотреть варианты в Ханое и Нячанге.

Ханой и Нячанг оказались зарубежными городами с самой дешевой арендой жилья. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию Russian Traveler.

Отдыхать во вьетнамском Нячанге оказалось выгоднее всего: там комната в неплохой гостинице будет стоить от тысячи рублей. В столице страны Ханое тоже есть бюджетные варианты номеров: стоимость начинается от 1100 рублей. Недорого снять жилье можно и в азербайджанском Баку: номер в местном отеле будет стоить от 1700 рублей в сутки.

Также, согласно рейтингу, доступное жилье для туристов есть в Бухаре (от 1800 рублей в сутки), Бангкоке и Хургаде (от 1900 рублей в сутки).

В десятку стран попали столица Малайзии Куала-Лумпур (2300-2400 рублей), казахские Шымкент и Алма-Ата (2500-2700 рубле) и столица Армении Ереван (2800 рублей).

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В топ-20 также попали Тбилиси и Афины (3200 рублей), Паттайя и Дубай (3300 рублей), Шанхай (3400 рублей) и Батуми (3800 рублей).