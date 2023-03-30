Где дешевле всего отдохнуть летом?

Эксперт назвал самые выгодные российские и зарубежные направления.

В России этим летом дешевле всего будет отдохнуть в Анапе и в Крыму. Такие прогнозы в беседе с «Лентой.ру» сделал эксперт по туризму Николай Мельник.

По его словам, самые большие скидки туристам предоставляют регионы, куда сложнее всего добраться — на эти черноморские курорты сейчас можно попасть только на автомобиле или поезде. Эксперт призвал россиян не бояться ехать в Крым: там можно очень выгодно снять номер в отеле, ведь местные гостиницы не перегружены — в отличие от Сочи и Адлера.

Говоря о заграничных направлениях, Мельник выделил Тунис — но при условии, если Росавиация разрешит летную программу. Тогда отдых в Тунисе будет гораздо выгоднее, чем в Турции, Египте и ОАЭ.

«Недельный тур в Тунисе стоит сейчас порядка 75-80 000 на двоих, то есть 40 000 на человека на неделю. Перелет, проживание, питание — все включено, это большой плюс», — отметил он.

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Сиди-Бу-Саид, Тунис Фото: Unsplash

Более дешевым вариантом эксперт назвал только Абхазию — там можно найти даже туры с перелетом и недельным проживанием за 40 000 на двоих. Но только если искать заранее или брать «горящие» в последний момент.

Турция обойдется россиянам гораздо дороже: уже в апреле отдых там будет стоить от 100 000 рублей за неделю на двоих, а в мае — от 130 000 на двоих по системе «все включено». За эти деньги можно найти и тур в ОАЭ, но это уже будут варианты без питания либо только с завтраками. По мнению эксперта, большинство российских туристов все же выберет Турцию.