Где дешевле всего отдохнуть на Черном море?

Самым дешевым курортом, где можно отдохнуть на Черном море этим летом, станет Абхазия. Об этом заявил вице-президент Ассофиации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с «Российской Газетой».

По его словам, самый бюджетный недельный тур для семьи с ребенком в Сочи будет стоить 90-95 тысяч рублей с перелетом. В то же время, в соседней Абхазии можно провести отпуск примерно на 20% дешевле — за 70-75 тысяч.

«Конкуренцию Абхазии может в какой-то мере составить только Крым, поскольку цены там снижались и продолжают снижаться на отели. Но там транспортные проблемы. А в Абхазию можно прилететь через аэропорт Сочи, это очень удобно», — сказал Ромашкин.

Гагра, Абхазия Фото: Валерий Савостьянов

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По словам эксперта, из-за выгодных цен в Абхазии очень высокий спрос на отдых: туры продаются на 30% лучше, чем в прошлом году. Ситуацию несколько портит то, что на этом курорте ограничен номерной фонд: Абхазия может принять за лето не более двух миллионов туристов.

«Два миллиона — это максимум. Если приедет больше — придется ставить палатку. Для сравнения, Сочи принимает 6 миллионов человек в год, и у них есть резерв номерного фонда, поэтому отели здесь не бывают загружены на 100 процентов», — заключил Ромашкин.