Где дороже всего отдыхать в России?

Эксперты назвали пять небюджетных направлений в июле.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) назвали пять самых дорогих регионов страны, где можно отдохнуть в июле. На первом месте оказалась Республика Алтай, пишет «Лента.ру».

Средняя стоимость недели проживания на двоих там сейчас составляет 107 584 рубля. Чаще всего такой отдых выбирают самостоятельные туристы, они живут в четырех- и пятизвездочных отелях.

Второе место занял Камчатский край со средней стоимостью проживания на двоих 106 099 рублей. А третье — Московская область, где отдых на двоих обойдется в 74 049 рублей. Замкнули пятерку Алтайский край (73 396 рублей на двоих) и Якутия (68 138 рублей на двоих).

При этом, отметили эксперты РСТ, спрос на отдых в этих регионах с каждым годом только растет. Например, поток туристов на Камчатку в июле этого года был в 1,5 раза больше, чем в прошлом.

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