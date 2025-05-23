Где искать лавандовые поля и розарии? Топ направлений для цветочного туризма в России

Одной из самых живописных локаций для фотоохоты за цветами остаётся Крым, но это не единственный уголок наслаждения «флоритуристов».

Крым, Краснодарский край, республика Адыгея, а также Ростовская, Воронежская и Астраханская область находятся в топе направлений России для цветочного туризма, рассказали в Российском союзе туриндустрии.

В Крыму туристы могут вдоволь насладиться цветением лавандовых полей: пик сезона приходится на вторую половину июня – середину июля. Как рассказали представители туроператора Алеан, самыми популярными «лавандовыми» локациями на полуострове считаются село Оленевка в Черноморском районе, села Аромат и Тургеневка в Бахчисарайском и горы Парагильмен в Алуштинском районе.

С середины июня и до конца августа путешественники смогут отправиться в розарии и на розовые поля – например, в Никитский ботанический сад и Парк Воронцовского дворца в районе Ялты. Полуостров также славится красотой ромашковых полей и роскошью дикорастущего дельфиниума.

Лавандовые поля в Ростовской области Фото: Alexxx Malev / Flickr

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Другой популярной российской локацией для фотосессий в лавандовых полях остаётся Краснодарский край. Лучшим временем для наблюдений за цветением полей станут июнь и июль. А в самом Краснодаре в парке Галицкого путешественники смогут полюбоваться красотой рождения бутонов магнолий, гортензий, шалфея и розовых кустов.

В Ростовской и Воронежской областях помимо лаванды автотуристы смогут «поохотиться» за подсолнухами – цветочные поля раскинуться вдоль черноморского побережья во второй половине июля. Начиная с этого времени и вплоть до начала сентября туристам рекомендуют отправиться в Астраханскую область и Калмыкию ради цветения лотоса.

А в Адыгее путешественники смогут полюбоваться желтоватыми цветами с необычной «опущенной» шляпкой соцветия – лилиями Кессельринга.

Туроператоры также советуют не упустить возможность увидеть цветение амурских белых маков на побережье острова Русский во Владивостоке, а гостям Камчатки – полюбоваться на знаменитые местные рододендроны.