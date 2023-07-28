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Где искать личный остров мечты на Мальдивах?

Фото: Le Meridien Maldives

На Мальдивах лето никогда не заканчивается – это идеальное место для того, чтобы отвлечься от рутины повседневности, предаться романтике и побаловать себя гастрономическими изысками, замедлиться, расслабиться и забыть про стресс и усталость. Безусловный плюс – в том, что вы всегда можете составить свой собственный план отпуска, выбрав из длинного списка активностей то, что вам по душе – будь то трапезы под светом звезд, велопрогулки, частные уроки рисования или множество водных видов спорта.

Если вам недостаточно отдельной просторной виллы с видом на лазурный океан и хочется полного уединения, курортный спа-отель Le Méridien Maldives Resort & Spa приглашает всех любителей путешествий на Боду Финолу (Bodu Finolhu) – частный необитаемый остров курорта. Он расположен неподалеку, а его белоснежный песок и бирюзовые лагуны доступны только постояльцам пятизвездочного курорта.

Фото: Le Meridien Maldives

Боду Финолу прекрасно подходит для того, чтобы устроить тут пикник при золотистом свете заходящего солнца, окрашивающего небосвод в самые невообразимые оттенки оранжевого и красного, и провести романтичный вечер с бокалом шампанского под шум океанских волн. Здесь также можно организовать бесплатную 30-минутную фотосессию, чтобы впечатления и впрямь получились незабываемыми. 

Открыть для себя Боду Финолу можно либо купив готовый пакет «Путешествие открытий», либо же составив – при помощи опытной консьерж-команды курорта – свой собственный план.

Фото: Le Meridien Maldives

Эксклюзивное предложение включает в себя ежедневные завтраки и ужины на главном курорте, а также один ужин на острове на закате, снорклинг, вечерний киносеанс, мастер-классы в художественной мастерской и индивидуальный сеанс акро-йоги в Waves Lifestyle Hub.

В стоимость также входят трансфер на гидросамолете в обе стороны и 25%-ая скидка на любые спа-процедуры в Explore Spa.

Специальный промокод для бронирования – XYO. Предложение действительно до 31 декабря 2023 года. 

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